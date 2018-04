Ranking ‘mata’ Cruzeiro e Wallace deixa o clube para jogar em Taubaté

O novo ranking da CBV, Conferedação Brasileira de Vôlei, fez nova vítima. Se a intenção é tentar acabar com a hegemonia do Cruzeiro o primeiro passo foi dado.

O tetracampeonato brasileiro foi o último título de Wallace com a camisa do Cruzeiro.

O blog tem informações de que o jogador está de malas prontas para trocar o clube mineiro pelo Taubaté.

Apenas detalhes burocráticos separaram o oposto da seleção brasileira do time paulista.

Wallace era um antigo desejo de Ricardo Navajas.

Devido ao ranking estabelecido pela CBV e com a inclusão de Isac na lista de atletas que valem 7 pontos, o Cruzeiro se viu obrigado a abrir mão de William ou Wallace.

Isac e Leal têm contrato de 2 anos.

O levantador William é ainda considerado jogador de 7 pontos mas contará na próxima temporada como atleta de cinco pontos apenas no somatório do Cruzeiro já que completará 37 anos.

Conforme o blog divulgou no início da semana, o cubano Simón está acertado com o Cruzeiro.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cruzeiro-teria-acerto-com-cubano-robertlandy-simon/

O ranking matou aos poucos o time do Cruzeiro. Para ser ter uma noção, Wallace chegou ao Cruzeiro em 2009 com ranking 2, William e Leal, vieram ‘zerados’ do exterior e Isac, já em 2013, com ranking 3.