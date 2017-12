Recado de Bento para quem?

Assim que terminou o jogo contra o Minas, vitória de Bento Gonçalves por 3 a 2, o presidente do clube, Marcos Paulo Machado, usou as redes sociais para se manifestar.

O dirigente, aparentemente magoado, ao mesmo tempo que orgulhoso pelo resultado positivo, alfinetou aqueles que, segundo ele, ‘torcem contra’ o projeto.

Não dá, ainda, para julgar a atitude de Marcos Paulo.

Tive o prazer de conversar com ele por telefone há alguns meses quando o presidente fez questão de esclarecer as dívidas que estavam sendo cobradas por ex-jogadores do clube.

Marcos me pareceu ser uma pessoa sensata e verdadeiramente apaixonada pelo esporte.

Seria muito bom que explicasse o desabafo evitando assim conclusões precipitadas e eventuais injustiças sobre quais seriam essas pessoas remando contra Bento.