Resultado assusta, Kosheleva não

Se a última impressão é a que fica, a Rússia pode ter grandes dificuldades de conseguir a classificação no pré-olímpico europeu.

A seleção russa perdeu o segundo amistoso para o Volero Zurich, da Suíça, por 3 sets a 0 e encerrou de maneira melancólica os preparativos para a competição.

As jogadoras serão liberadas e se reapresentam no sábado, dia 2, para a viagem com destino a cidade de Ankara, na Turquia.

A boa notícia ficou por conta de Kosheleva.

Um das estrelas da Rússia participou normalmente do amistoso e aparentemente está recuperada do problema no joelho.

O mesmo não dá para dizer sobre a central Lyubushkin que não pegou em bola. A atleta será reavaliada antes do embarque.

O pré-olímpico começa dia 4 e a Rússia encara a Polônia.