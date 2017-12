É rir para não chorar.

Goteiras no velho e cansado ginásio do Tijuca, casa do Rio na Superliga, impediram a realização ou a continuidade do jogo contra o Fluminense pela Copa Brasil.

Menos mal que a partida valia pouco coisa ou quase nada. O Rio já está classificado para o Sul-Americano, entrou para cumprir tabela e venceria, como vencerá, seja quando for.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De qualquer forma é humilhante ver uma partida oficial da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, sendo novamente adiada tendo o Fluminense como protagonista pela segunda vez.

Sorte, azar, isso pouco importa. Esse é o retrato perfeito do legado olímpico na cidade.

Enquanto isso os elefantes brancos espalhados pelo Rio se amontanham em teias de aranha.