Riad é mais uma vítima e paga a conta da seleção no clube

E sobrou novamente para o atleta.

A seleção brasileira entregou Riad ‘estourado’ para o clube. Taubaté, dentro do direito, não quis arcar com as consequências.

O jogador sofreu uma ruptura parcial do tendão patelar e passou por uma cirurgia. A lesão aconteceu quando Riad estava à disposição da seleção e sob cuidados da comissão técnica antes das finais da Liga Mundial.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contratado em abril, Riad nem chegou a vestir a camisa de Taubaté.

Não é a primeira e certamente não será a última vez que isso acontece. Riad é apenas mais uma vítima da complicada relação entre clube e seleção.

Não dá entretanto para tirar a razão de Taubaté e as justificativas são plenamente compreensíveis.

O clube não pode pagar a conta sozinho, fora o prejuízo técnico.

A questão é simples. A responsabilidade, quando o atleta se lesiona treinando pela seleção é toda da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

No clube idem.

Sem acordo, sobrou para Riad que terá o contrato rescindido.