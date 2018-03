Rio, ainda, não respeita o Minas.

Se engana quem pensa que a derrota na final do Sul-Americano fez o Rio de Bernardinho enxergar o Minas de outra maneira. Nada disso.

A maior prova é o fato do treinador não ter alterado a estratégia e optar em jogar a primeira partida semifinal fora de casa. Isso significa que Bernardinho confia no retrospecto e que considerou a perda do título continental apenas um acidente de trabalho.

Ou não?

Fato é que o Rio, curiosamente, chega mais inteiro aos playoffs. Depois de sofrer na fase de classificação com contusões, o Rio tem Gabi e Juciely quase em forma e uma imprevisível Peña na saída.

O Minas não.

Carol Gattaz não está 100%. Hooker idem.

E Stefano Lavarini? Ele vai manter mesmo Pri Daroit no banco?