Rio do Sul: a arte de fazer muito com pouco

Rio do Sul pode até parar nas quartas de final da Superliga. Não é difícil que isso aconteça se cruzar com Minas ou Osasco.

Difícil mesmo era prever antes do início da competição que o time catarinense fosse tão longe.

E pode ir além.

A vitória diante do ‘penetra’ Brasília foi mais uma prova da ascensão e maturidade da equipe. Rio do Sul teve que salvar match point e venceu de virada por 3 sets a 2 em mais uma noite inesquecível no Artenir Werner.

É de se tirar o chapéu.

O orçamento do clube não pode ser comparado com o dos grandes como Rio e Osasco. Não passa nem perto do Praia, Sesi e Minas. Brasília idem.

Mas quem disse que isso ganha jogo?

Não mesmo. Não no caso do Rio do Sul.

O elenco é modesto mas Spencer Lee, demitido do Praia, formou um time literalmente. Jogadoras que foram descartadas por deficiência técnica em outras equipes acabaram renascendo e hoje são imprescindíveis.

Rio do Sul é quinto colocado com méritos.

Enquanto alguns rasgam dinheiro, Rio do Sul ensina a arte de fazer muito com pouco.