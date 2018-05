Rio do Sul coloca ‘penetra’ para correr e faz primeira vítima em casa

As ‘Yellow Girls’, orgulho da cidade, fizeram a primeira vítima dentro do ginásio Artenir Werner.

Poucos times na Superliga sabem aproveitar tão bem o fator casa. Já tinha sido assim na temporada passada. Começou tudo de novo.

Rio do Sul botou o ‘penetra’ Brasília para correr e em pouco mais de uma hora fez 3 sets a 0 com enorme facilidade.

Vitória merecida em confronto direto na luta por uma das vagas no G8.

Kasiely, ponteira passadora de Rio do Sul, até onde se sabe, não guarda mágoa do ex-clube, mas pelo que jogou, a saída de Brasília não deve ter sido tão amigável assim.

Se foi o caso, a resposta veio na bola. Dá para destacar ainda o bom jogo da levantadora Carol, da central Aline e Naiara.

O promissor Fernando Bonato não deixa Rio do Sul perder as características marcantes da época em que foi dirigido por Spencer Lee.

Brasília é aquilo de sempre.

O time, quando sobrevive, é graças aos lampejos de Paula Pequeno, generosa ao extremo com Rio do Sul no fim do jogo. Mas sem ela seria ainda pior.

Não bota medo em ninguém. O trabalho não tem sequência. Entra ano, sai ano, muda a comissão técnica e não arruma nada.