Rio do Sul, completo, assume estratégia errada e enterra Pinheiros

Não dá para dizer que os 3 pontos que escaparam diante do penetra Brasília foram recuperados.

A única certeza é que a vitória tranquila e merecida contra o Pinheiros deixou claro que Rio do Sul errou na estratégia de não usar as titulares na rodada anterior.

De qualquer forma os 3 pontos somados colocam o time dirigido por Spencer Lee na honrosa quarta colocação na Superliga. É bem verdade que para confirmar a posição ao fim da décima rodada, Rio do Sul terá que esperar o resultado de Bauru e Minas.

Podendo novamente usar as principais jogadoras, Rio do Sul aplicou 3 a 0 no Pinheiros com 25/17, 25/21 e 25/20.

Tão impressionante quanto a boa fase do time catarinense é a decadência técnica do Pinheiros. Foi a sétima derrota nos últimos oito jogos disputados.

O Pinheiros, quem diria, é apenas o décimo colocado com 10 pontos.