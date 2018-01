Rio faz Praia de gato e sapato e humilha freguês em Uberlândia

Foi um vexame. Mais um do Praia contra o Rio. Deu pena dos quase 2000 torcedores que assistiram a pior das 18 derrotas já sofridas na história do confronto.

3 a 0 acachapante.

Era certo que o Praia tremeria novamente diante do Rio. Mas daí a perder um set por 25/11 é demais. Inadmissível para um clube que fez o maior investimento de todos os tempos no projeto.

O Rio deitou, rolou e fez gato e sapato do Praia que não viu a bola. Marcou por exemplo 15 pontos de bloqueio contra apenas 5. A sensação era que estava enfrentando Valinhos.

O Praia conseguiu a proeza de ressuscitar a holandesa Anne, figura apagada nas últimas partidas do Rio.

O que dizer de um time que não tem ponteiras? Sim, porque Michele e Ellen não decidem. Será que Ricardo Picinin achou mesmo que poderia fazer frente ao Rio com as duas em quadra e Carla vindo do banco?

Pior que sim.

Só deu para livrar a cara das centrais Fabiana e Walewska.

O Praia é um time inseguro, previsível e fraco emocionalmente. Assim como nas temporadas anteriores não vai arrumar nada na Superliga.

A ausência da norte-americana Alix não justifica as atuações pífias e inconsistentes nas últimas rodadas. Ganha aos trancos e barrancos quando joga os clássicos contra as equipes medianas.

O Rio, visivelmente constrangido, passeou em Uberlândia e foi extremamente educado no fim da partida dando conforto ao Praia distribuindo beijos na rede.

O Praia foi aquilo de sempre.