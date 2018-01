Rio não é Praia e uma Rosa foi pouco para o Minas.

Para poder analisar Minas e Rio é preciso antes de tudo deixar claro que existe uma diferença enorme entre o time de Bernardinho e o Praia Clube.

O Minas foi valente, defendeu muito, mas cometeu alguns pecados mortais. Liderar o placar e não se manter na frente normalmente é fatal.

Virar o jogo contra o atual campeão brasileiro, que só Osasco conseguiu, não é fácil.

O Minas abusou da irregularidade.

Foi instável a maior parte do tempo. Abriu vantagem em quase todos os sets e permitiu a virada do Rio em todos eles, exceção feita ao terceiro que ganhou com sobras. Liderou o quarto até a metade quando novamente sofreu a virada.

É preciso jogar 100% para derrotar o Rio. Quando isso não acontece é derrota na certa.

Se tivesse duas ou três Rosamarias em quadra venceria o Rio. Uma só fazendo 21 pontos foi pouco. Rosa carregou o time nas costas e foi disparada a melhor em quadra.

O Rio tem estilo próprio e não muda. É cirúrgico.

É um time que apesar de contar com jogadoras muito jovens raramente se apavora. E assim foi. Ponto a ponto foi tirando a diferença até virar e administrar o placar.

Quando joga na frente dificilmente é batido. Assim como o Rio não é o Praia, Minas também não é Osasco.

Se o resultado deu ao Rio o título simbólico de campeão do turno, que não serve rigorosamente para nada, a derrota tirou o Minas definitivamente da briga pelo G4.