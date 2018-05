Rio pode escolher adversário e colocar semifinais da Superliga sob suspeita

Está literalmente nas mãos do Rio. Minas ou Osasco?

Bernardinho vai escolher o caminho até a decisão da Superliga.

Garantido em primeiro lugar, o time carioca ainda enfrentará Minas, Sesi e Osasco nas 3 próximas rodadas. O Sesi, morto, não preocupa. Será como bater em bêbado.

Não é necessário fazer cálculos mirabolantes. Se derrotar o Minas e vencer Osasco, o Rio de Janeiro muito provavelmente terá o arquirrival como adversário na semifinal da Superliga, algo inédito até então. Isso claro se der lógica nas quartas de final. E vai dar.

Será que o Rio vai tirar o pé? Será que o Rio pode aliviar para Osasco?

Bernardinho não tem boas recordações quando o assunto é entregar jogo, basta lembrar o ‘dia da vergonha’ no mundial de 2010 na Itália quando o BRASIL perdeu de maneira proposital para a Bulgária e escolheu seu destino na competição. Na época o técnico negou e foi desmentido por Mário Jr no desembarque e recentemente pelo ex-jogador Giba.

Portanto, pelas lições do passado e a escolha infeliz, é difícil apostar que Bernardinho repita a estratégia. Difícil mas não impossível.

Hoje existem algumas alternativas interessantes que podem soar como desculpa se a essa for a opção. O Rio, por exemplo, poupar as titulares, já que a liderança não é mais ameaçada, ou se o treinador preferir pode jogar ‘culpa’ no sul-americano e a viagem para a Argentina no fim do mês.

Certo é que o Rio não precisa disso se resolver deixar Osasco em terceiro lugar.

Eliminar as paulistas ainda na semifinal teria um sabor todo especial. Fato é que pela bola que está jogando o Rio ganha de qualquer um, inclusive do Minas.

O ideal mesmo seria encontrar o freguês Praia, mas isso não está ao alcance de Bernardinho.

O Minas, é bom ressaltar, vive melhor momento, parece mais inteiro, com Tandara de titular e em ascensão.

Osasco não. O time paulista ainda não se encontrou, mas pode acordar a qualquer hora e nos playoffs costuma se agigantar. Tem camisa, tradição e o jogo contra o Rio representa um campeonato à parte.

O discurso, tenho convicção, será de lealdade e respeito ao campeonato e aos patrocinadores. Tomara.

Não custa nada esperar pra ver. Que seja bem feito.