Rio se despede e cumpre meta na colônia de férias

Acabou.

Durou uma semana as férias coletivas das jogadoras e da comissão técnica do Rio. O time ficou 7 dias em La Plata, na Argentina, descansou, treinou o time, deu ritmo de jogo as reservas e de quebra conquistou o tricampeonato sul-americano.

O título, diga-se de passagem comemorado efusivamente, dá ao Rio o direito de jogar o mundial de clubes e tentar o troféu que só Osasco tem.

Isso no futuro.

A moleza terminou. Equipes peruanas, argentinas e amadoras vão deixar saudades.

Agora o Rio se vê obrigado a deixar o mundo da fantasia de lado e se concentrar novamente na Superliga.

Quinta-feira, no encerramento da fase de classificação, o Rio enfrenta Osasco.

Bernardinho tem 3 dias pela frente para decidir se enfrenta o arquirrival na semifinal ou opta pelo Minas.