Rio x Osasco de hoje é atípico e não vale nada.

Não dá para iludir o torcedor. Rio x Osasco hoje não vale rigorosamente nada.

O fato é raro.

Rio e Osasco chegam a última rodada da fase de classificação com suas respectivas situações devidamente definidas na Superliga. Um já é segundo colocado, o outro será quarto.

É bem verdade que os dois são os responsáveis por se encontrarem nessa situação irreversível.

Osasco andou abusando do direito de perder pontos no tie-break, para os chamados pequenos inclusive. O Rio, sem Gabi boa parte do campeonato, jamais foi o mesmo. Ainda não é.

A questão é que Rio e Osasco se transformam a partir dos playoffs, enredo que os adversários conhecem de cor e salteado.

Minas e Praia, esse principalmente, investiram pesado, sempre tendo Rio e Osasco como referência. Hoje os dois sonham com o papel principal.

Virar protagonista não é fácil.

É prematuro falar no fim da peça. O que dá para dizer, sem sustos, é que o primeiro ato foi bem cumprido.