Rio x Osasco será pra valer?

O Rio está com a faca e o queijo na mão.

O time carioca é o único que entra em quadra tranquilo e sem pressão para os jogos semifinais da Copa Brasil.

Campeão da Superliga na temporada passada, a equipe tem vaga garantida no sul-americano. O torneio estava marcado para a Venezuela, mas existe a possibilidade de ser jogado no BRASIL, mais precisamente em Osasco. Isso significaria dizer na prática que o clube paulista, sediando a competição, teria lugar assegurado.

Já seriam 2 brasileiros.

E se Rio ou Osasco ganharem a Copa Brasil? O que aconteceria?

A CBV, Confederação Brasileira de vôlei, não responde.

Minas e Praia Clube são os maiores interessados, afinal um deles jogará a decisão.

Fato é que pela primeira vez na história, Rio e Osasco vão se encontrar numa semifinal e não decidindo o título como de costume. Não por culpa do Rio e sim porque Osasco terminou o primeiro turno na modesta quarta colocação.

A questão é saber como o Rio vai se comportar em quadra. O Cruzeiro, que viveu situação semelhante, foi profissional, valorizou o evento e abocanhou mais um título.

O Rio fará o mesmo ou vai se poupar?

E Osasco?Pode agir como Taubaté que ignorou a competição pelo fato de ser sede do sul-americano masculino?

Em tese, levando-se em conta a enorme rivalidade, fica difícil imaginar Rio x Osasco não valendo nada. Ganhar do maior rival tem sempre um sabor especial para os dois lados.

Vencer o Rio e jogar a final representaria o ressurgimento e traria a confiança de volta definitivamente para o time de Luizomar de Moura.

No caso do Rio, eliminar Osasco seria aumentar a vantagem conseguida nos últimos anos e abalar ainda mais o emocional do adversário.

Rio x Osasco é sempre diferente. Esse não será diferente. Pode valer muito, como pode não valer nada.