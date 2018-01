Rússia domina premiação e chinesa Zhu Ting é eleita MVP da Copa do Mundo

A cerimônia que premiou as melhores jogadoras da Copa do Mundo do Japão reservou algumas surpresas.

Duas jogadoras da República Dominicana se destacaram entre as premiadas.

A Rússia dominou o pódio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sérvia Brankica Mihajlovic e a russa Tatiana Kosheleva foram eleitas as melhores ponteiras da competição.

Daimarys Lesca, de Cuba e Tetori Dixon, dos Estados Unidos, ganharam o prêmio como centrais mais eficientes do torneio.

Sétima colocada, a Républica Dominicana aparece com duas represenantes entre as premiadas. Niverka Marte, levantadora e Brenda Castillo, líbero.

Goncharova foi escolhida a melhor oposta da Copa do Mundo.

Zhu Ting, da campeã China, levou o prêmio de MVP.