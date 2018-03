Sada/Cruzeiro versão feminina?

Circula nos bastidores a notícia de que o Cruzeiro pretende montar um time feminino para a próxima edição da Superliga.

A parceria entre clube, patrocinador e cidade é uma das mais vitoriosas da história recente do esporte.

Se for encarado com a mesma seriedade e o incentivo for no mínimo semelhante, o projeto entre as mulheres tem tudo para dar certo e vingar.

Virtual pentacampeão brasileiro, o Cruzeiro é o responsável direto pelo sucesso de Juiz de Fora, sexto colocado, e que pela primeira vez deve se classificar para os playoffs.

O time cedeu parte da estrutura, comissão e atletas para Juiz de Fora.

O Cruzeiro, procurado pelo blog, não confirmou (ainda) a informação e disse que ‘vê com bons olhos’ entrar no mercado feminino.