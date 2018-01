Não é qualquer time do mundo que pode abrir mão do talento de Thaísa e Kosheleva.

O técnico Massimo Barbolini resolver arriscar e pagou caro.

O Eczacibasi, da Turquia, campeão mundial, deu vexame e perdeu em casa para o Seramiksan, penúltimo colocado, por 3 sets a 2.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rachael Adams, Larson e Maja Ognjenovic foram as estrangeiras escaladas como titulares. Boskovic ficou no banco. Nenhuma delas resolveu e não seriam as turcas que iriam fazer a diferença.

Thaísa e Kosheleva, pasmem, sequer foram relacionadas.

O resultado deve servir de lição.

Tudo bem que um dos objetivos, título mundial, já tenha sido alcançado. É evidente que na Champions League todas as estrangeiras estarão juntas em quadra quando a coisa apertar.

A experiência deve ter servido de lição para Barbolini que viu ainda o Vakifbank, principal rival, abrir 5 pontos na classificação.

É como diz o ditado: são as escolhas erradas que apontam o caminho certo.