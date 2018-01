São Bernardo colhe aquilo que planta

São Bernardo é uma das boas surpresas da Superliga. O time paulista é o sétimo colocado após 7 rodadas deixando para trás clubes tradicionais como o Minas, apenas em décimo lugar e com investimento pelo menos 3 vezes maior.

São duas vitórias, contra Caramuru e Maringá, que permitem São Bernardo sonhar com algo a mais que não seja simplesmente fugir do rebaixamento.

O clube, apesar das dificuldades financeiras, não perdeu o foco e priorizou as categorias de base.

São Bernardo conquistou recentemente o campeonato paulista juvenil contra o Sesi. O título quebrou um jejum que já durava 8 anos.

Após vencer em casa por 3 a 0, São Bernardo foi derrotado fora e acabou campeão no golden set no ginásio do Sesi.

Isac, central do Cruzeiro, era um dos destaques do time que levantou a taça pela última vez em 2008. O gigante oposto Renan também despontava.

O técnico Ricardo Murbach é um dos responsáveis pelo ótimo desempenho em 2016 quando São Bernardo além do estadual venceu a Copa SP, os Jogos Regionais e Jogos Abertos.

Vitão, Brasília, Pernambuco, Guilherme são nomes que começam a surgir no importante trabalho realizado na base do clube.

Douglas Chiarotti, técnico do adulto, tem aproveitado constantemente alguns deles no time de cima.

Exemplo a ser seguido.

É bom ver o trabalho na base rendendo frutos. Tomara que o clube tenha poder aquisitivo para bancar a permanência desses jogadores no futuro.