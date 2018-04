Antônio Rizola, novo técnico de São Caetano, terá um desafio e tanto pela frente.

O clube paulista contará com orçamento semelhante para a próxima temporada. Nesse caso, garantir as principais peças seria fundamental. A diretoria, segundo o blog apurou, renovou com Fernanda Tomé e Sonaly.

A líbero Andressa idem.

Quem deixa São Caetano é a levantadora Lyara.

Ela acertou com o Pinheiros e irá brigar pela posição com Bruninha.