Segura que eu quero ver! Após contratar Gabizinha e Natália, Minas renova com Carol Gattaz.

Ver o Praia, arqui-rival, conquistar a Superliga pela primeira vez na história, fez os dirigentes do Minas agirem rápido.

Carol Gattaz, que estava no mercado, fica mais uma temporada no clube. Após tirar Gabizinha do Rio e repatriar Natália, o blog apurou que o Minas deixou a renovação de contrato da jogadora encaminhada.

O novo compromisso será assinado em breve e manterá Carol em Belo Horizonte até abril de 2019. Ela vai completar 37 anos em julho.

O Minas segura dessa forma as 3 centrais da última temporada: Carol, Mara e Mayane.