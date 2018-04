Seja bem-vinda, Gabizinha! Seleção é ela e mais 5.

A convocação de Gabizinha para a seleção brasileira chega em ótima hora. Não é nenhuma surpresa.

Ela só ficou fora do Grand Prix porque estava se recuperando de problema no tendão patelar.

O próprio José Roberto Guimarães já havia dito, inclusive em conversa reservada recentemente em Nanjing, que Gabizinha voltaria assim que se recuperasse. Dito e feito.

O que isso significa?

Primeiro que a comissão técnica acerta em cheio. Gabizinha volta numa competição fácil, sem pressão e de maneira gradativa. O Sul-Americano não assusta ninguém e vai exigir exatamente o que a jogadora precisa.

Se a evolução for a esperada, Gabizinha será confirmada na Copa dos Campeões em setembro no Japão.

Segundo que Rosamaria perde a posição de titular.

O time terá Gabizinha e Natália nas pontas. A jogadora do Minas será mais uma opção no banco. Como Drussyla não vai ao Japão, estará com a seleção sub-23 no mundial da Eslováquia, não sobra para ninguém.

Fato é que com Gabizinha inteira e 100%, a seleção é ela e mais 5.

Gabizinha é uma exímia ponta passadora e vai melhorar sensivelmente a linha de passe do BRASIL que andou sofrendo no Grand Prix.

Seja bem-vinda!