Selvageria em Castro. Caramuru e São Bernardo acaba em briga. E aí, CBV?

A coisa desandou de vez na Superliga. Castro, no Paraná, protagonizou cenas lamentáveis.

Caramuru e São Bernardo se enfrentavam pela quinta rodada. O jogo era longe de ser o mais importante da rodada.

A partida porém tinha contorno dramático porque ambos lutavam pela primeira vitória e a fuga do rebaixamento.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, achou que não.

Com a bola rolando São Bernardo fez 3 sets a 2 com 22-25, 25-19, 24-26, 25-15 e 15-12 no tie-break.

A arbitragem perdeu a mão completamente e deixou as provocações e ofensas rolarem soltas entre os jogadores e principalmente os técnicos Fábio Tadeu, de Caramuru, e Douglas Chiarotti, de São Bernardo.

Ambos se xingaram o jogo todo sem que os árbitros tomassem nenhuma providência. O pior ainda estaria por vir.

O clima péssimo de dentro de quadra invadiu os acessos aos vestiários no fim do jogo. Por sinal, quem conhece garante que o local não poderia jamais receber partidas da Superliga.

Fábio Tadeu, que já tinha chamado Douglas para a briga durante a partida, sumiu após a partida. Quando as equipes se encaminhavam para os vestiários Fábio e os auxiliares de São Bernardo se engalfinharam.

Avisado da confusão por um dos atletas do time, Douglas, que tirava fotos com os torcedores, correu e foi defender os companheiros.

O número de seguranças era insuficiente para conter a ira dos paranaenses.

Perdido e sem saber para que lado correr, literalmente, o delegado do jogo, até onde consta, relatou os incidentes lamentáveis na súmula.

E agora, CBV?