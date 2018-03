Sem Leal, Cruzeiro assegura permanência de Simon para temporada 2018/19

Leal, conforme o blog divulgou recentemente, está de malas prontas para a Itália. Assim que terminar a Superliga, o jogador vai confirmar a transferência para o Lube Civitanova.

A saída de Leal para a Itália deixou os torcedores do Cruzeiro preocupados com o futuro do time. E o cenário poderia ficar pior. O cubano Simon está sendo assediado por clubes da Europa e da Coreia.

O blog no entanto apurou os fatos e tranquiliza a torcida mineira.

Simon está feliz no Cruzeiro, vai cumprir normalmente o segundo ano de contrato com o clube e continuará no BRASIL.