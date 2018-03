Senhor das Américas

Sabe quando você entra no cinema para assistir um filme e já conhece o final? Ou vê novamente o último capítulo da novela?

Assim foi o Sul-Americano de clubes disputado em Montes Claros.

Alguém, honestamente falando, tinha alguma dúvida que o Cruzeiro seria o campeão?

Claro que não.

O Cruzeiro ganhou com sobras, não perdeu nenhum jogo, nenhum set e conquistou o tetracampeonato.

Até que o Bolívar da Argentina não fez feio na final. Seria um exagero dizer que eles jogaram de igual para igual, mas de certa forma equilibraram os 3 sets perdendo sempre pela diferença mínima.

A nota triste ficou por conta da ausência de Montes Claros do pódio. A derrota na véspera para esse mesmo Bolívar no tie-break arrasou o time emocionalmente. Na disputa pelo terceiro lugar, como acontece de hábito com os brasileiros, Montes Claros foi presa fácil para o bom UPCN da Argentina.