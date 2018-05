Serginho acima de qualquer suspeita

A importante e previsível vitória de Taubaté contra o Sesi no tie-break teve Lucarelli como maior pontuador e mostrou Lipe recuperando a boa forma.

Taubaté que me perdoe.

Nada contra.

O justo seria enaltecer os dois pontos conquistados na Vila Leopoldina e falar da evolução do time na competição. Mas hoje não. O tema pode ser abordado no futuro, assim como os eternos problemas do Sesi, pauta interessante.

O único que continua gastando a bola é Serginho. Único mesmo. Simplesmente inigualável.

Aos 40 anos, o líbero da seleção sobra na turma. Não me refiro somente a qualidade técnica reconhecida mundialmente.

Serginho consegue também ser um ‘gentleman’ dentro de quadra. Suas atitudes do lado de fora sempre foram diferenciadas preocupado com ações sociais e o bem-estar do próximo.

Se o clássico contra Taubaté foi polêmico por causa dos erros de arbitragem, especialmente no terceiro set, Serginho deu uma lição de ‘fair play’. Aliás, verdade seja dita, não é de hoje que o jogador age assim.

A tecnologia, via FIVB, Federação Internacional de Vôlei, chegou para ajudar o esporte. O BRASIL corre lentamente atrás da modernidade e os clubes se alternam na fila sofrendo nas mãos de determinados árbitros.

Com Serginho em quadra isso não acontece.

Bola dentro é bola dentro. O líbero, educado como poucos, é o primeiro a acusar. Isso sem falar nos duelos interessantes com os atacantes adversários sempre na base da esportiva.

Por sinal, como não respeitar o ‘Escada’?

Enquanto alguns atletas, inclusive de seleção, tentam ludibriar os árbitros, fracos por natureza, Serginho tem postura completamente oposta. É índole. É caráter.

Serginho foi ensinado dessa forma. Não que o líbero da seleção seja santo, pelo contrário, aliás poucos são tão malandros e inteligentes como ele. É rodado, conhece os atalhos e o verdadeiro ‘abraço de urso’.

O vôlei brasileiro se ressente de atletas como Serginho.

Os mais novos, ou aqueles que se acham donos da verdade, companheiros de time inclusive, deveriam aproveitar e aprender como deve se comportar um atleta na acepção da palavra. É gratuito. É prazeroso.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, a FIVB, Federação Internacional de Vôlei, ou os órgãos governamentais deveriam dificultar ao máximo e proibir a aposentadoria de Serginho.

Os responsáveis estariam fazendo um bem enorme ao esporte.