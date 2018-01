Sérvia para Estados Unidos, Rússia perde ponto para o Japão e China lidera Copa do Mundo

A segunda rodada da Copa do Mundo do Japão não poderia ter sido mais favorável para a China.

Os Estados Unidos foram surpreendidos e perderam para a Sérvia e a Rússia deixou escapar dois sets contra o Japão.

Com os resultados a China lidera com 6 pontos, a Rússia soma 5, Japão e Estados Unidos 4. A Sérvia, que perdeu para a China na estreia, somou os dois primeiros pontos e está em décimo.

O blog estará presente na fase final da competição em Nagoya.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Matsumoto, a Sérvia contou com aproveitamento espetacular, surpreendente e acima da média para derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2. Foram 22 pontos de bloqueio, contra 10 das norte-americanas.

A Sérvia abriu 1 a 0, sofreu a virada, empatou e fez 15/6 no tie-break.

A oposta Boskovic e a ponta Mihajlovic foram as maiores pontuadoras.

Os Estados Unidos, que contaram com a volta de Harmotto, ainda foram beneficiados com 30 erros da Sérvia. Kiraly mexeu no time a partir do terceiro set, tirou a levantadora Alisha Glass e colocou Molly Kreklow, sacou Kimberly Hill e usou Robinson na ponta, mas o time não resistiu. Foi a primeira derrota dos Estados Unidos desde a fase final do Grand Prix.

Em Tóquio, a Rússia sofreu no passe, levou 25/12 no primeiro set, mas teve equilíbrio emocional e superou o Japão no quinto set por causa do ótimo desempenho da dupla Kosheleva e Goncharova. Ambas foram decisivas e evitaram o pior. Kosheleva fez 34 pontos e Goncharova marcou 22.

A China não teve trabalho contra a Argélia e marcou 3 a 0.

Nos demais jogos a República Dominicana, do brasileiro Marcos Kwiek, ganhou fácil do Quênia por 3 a 0. A Argentina somou os primeiros 3 pontos ao bater Cuba por 3 a 0, mesmo placar da vitória da Coreia diante do Peru.

Estados Unidos e China fazem o principal jogo da terceira rodada que acontecerá na segunda-feira.