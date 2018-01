Sérvia vence terceiro tie-break, assusta os grandes e tem caminho livre na Copa do Mundo

Está fechada a terceira e penúltima fase da Copa do Mundo do Japão.

As seleções agora ganham 2 dias de folga e a partir da próxima sexta-feira entram em quadra para a última etapa da competição.

No jogo mais equilibrado da oitava rodada, a Sérvia derrotou o Japão por 3 sets a 2. Foi a terceira vitória da Sérvia no tie-break. Estados Unidos e Rússia foram as vítimas anteriores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fundamento bloqueio acabou sendo decisivo. Foram 21 pontos contra apenas 4 do Japão.

O resultado deixa a Sérvia com 18 pontos ainda na quinta colocação. Acontece que os próximos jogos apontam teoricamente mais 9 pontos para as sérvias, uma vez que a seleção enfrentará na sequência Cuba, Quênia e Argentina. Se confirmar o favoritismo a Sérvia fechará a Copa do Mundo com 27 pontos e brigando por um das duas vagas.

A boa notícia para a Sérvia é que Estados Unidos, líder com 22, e Rússia, vice-líder com 21, se enfrentam em Nagoya no dia 4. A Rússia ainda terá a China, terceira com 21, e as norte-americanas pegam o Japão, quarto colocado com 19, no dia 5.

Na rodada de hoje, os favoritos venceram sem sustos. A Rússia fez 3 a no Peru, a China passou pelo mesmo placar pela Argentina e os Estados Unidos repetiram os 3 a 0 contra Cuba.

A Coreia, já sem chances, venceu a República Dominicana por 3 a 1.