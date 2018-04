Sesc recebe sinal verde. Thiaguinho puxa a fila e é o primeiro a renovar. Renan fora.

O projeto do Sesc, no masculino, está garantido pelo menos por mais duas temporadas.

O blog apurou que Giovane Gávio, técnico do time, recebeu sinal verde. O treinador não perdeu tempo.

O levantador Thiaguinho puxa a fila. O jogador renovou por um ano e continua no Rio. O mesmo acontecerá com o central Maurício Souza que tinha proposta de Taubaté apesar de assinado com o Sesc.

Renan, oposto, está fora dos planos. Um novo oposto será contratado.

O Sesc se prepara e treina para enfrentar o Sesi pela semifinais da Superliga.