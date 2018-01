Sesi abre temporada e mantém sina de vice-campeão

Já virou rotina. Seja qual for o campeonato.

A temporada 2015/16 mal começou e o Sesi mantém firme a sina de vice-campeão.

A Copa São Paulo, torneio que abriu o calendário estadual, foi disputada por Araraquara, Bauru, São Caetano, Valinhos, Pinheiros e Sesi.

O poderoso Osasco, por opção própria, ficou de fora da competição.

Sesi e Pinheiros fizeram decisão.

O jogo final aconteceu no ginásio da Vila Leopoldina, quadra do Sesi.

Mesmo jogando em casa, o que não faz a menor diferença, o Sesi decepcionou na hora H, manteve a tradição e sucumbiu na decisão caindo por 3 sets a 1 com parciais de 15-25, 21-25, 25-21 e 21-25.

O resultado deu o bicampeonato ao Pinheiros.

Com elenco superior tecnicamente e orçamento infinitamente maior, mesmo sem as jogadoras da seleção, o Sesi, de Talmo de Oliveira, contou com a experiência de Andrea Sforzin, Ellen Braga, Pri Heldes e Dayse.

Não foi suficiente.

Ainda falta camisa, tradição e fundamentalmente competência ao Sesi.