Sesi comete pecado mortal ao subestimar camisa do Minas

O que se viu na Arena do Minas no fim de semana foi uma pequena prova de que o vôlei masculino ainda é um pouco diferente do feminino.

O salário do levantador Bruno no Sesi serve para cobrir a folha do mês no Minas e com direito a troco. Se juntar o que ganha Lucão daria para o clube garantir a continuidade do projeto por mais umas duas temporadas sem sustos.

Só que investir mais entre os homens não é garantia de vitória.

O Sesi que o diga.

A equipe caiu na perigosa armadilha de subestimar a camisa e a tradição do Minas e pagou caro.

Recheado de jogadores experientes e rodados, o time paulista inexplicavelmente não acreditou no poder de reação do adversário. Achou que os 2 a 0 fossem suficientes e parou.

O Minas numa reação espetacular virou o jogo e venceu por 3 a 2 com 16/14 no tie-break.

O termo ‘zebra’ talvez seja considerado ofensivo para o Minas. Exagerado se levarmos em conta o passado e a grandeza do clube. Para o presente se encaixa bem.

O resultado foi o mais surpreendente nas 3 rodadas disputadas da Superliga até agora.

O Cruzeiro e principalmente Taubaté agradecem o Minas. A derrota do Sesi, que deve ter aprendido a lição, foi muito bem recebida.