Sesi, de amarelo, cai do céu e marca fim do rodízio em Osasco

O Sesi era tudo que Osasco precisava.

Tirando a turma que briga para não cair, o adversário não poderia ser melhor.

Após duas derrotas consecutivas e abalado emocionalmente, Osasco tinha mais do que nunca obrigação de vencer. Um novo resultado negativo poderia ter proporções gigantes no clube, ainda mais se perdesse para o Sesi.

O que foi 3 a 1, poderia ter sido perfeitamente 3 a 0.

Osasco mandou no primeiro set, perdeu a concentração no fim da parcial e acabou castigado com a derrota por 25/23.

Os dois sets seguintes foram bem tranquilos para Osasco que dominou completamente o adversário.

Se Luizomar apostava finalmente nas titulares escaladas, Talmo de Oliveira não. O entra e sai interminável atingiu Ellen, que só joga em time pequeno, e Dayse.

Após tomar um passeio no segundo e terceiro sets (25/13 e 25/17), Talmo resolveu apostar em Carol e Bia no quarto set. Até que a coisa ia funcionando, mas seria demais que as alterações acabassem influenciando no resultado. Era óbvio que o Sesi não manteria o padrão, muito embora Luizomar tenha feito entrar Ivna e Diana e ambas tenham tido participação importante na parcial.

No fim das contas Osasco, como era previsto, fechou com 25/22 o quarto set.

Vitória merecida.

Thaísa, sempre ela, foi a melhor jogadora da partida. Marcou 7 pontos de bloqueio, 1 a menos do que todo o time do Sesi.

A belga Lise finalmente estreou. Fez seu jogo mais consistente desde que desembarcou no BRASIL.

O Sesi viveu de Fabiana e Jaqueline. Só. 6 contra duas não poderia mesmo funcionar.

A posição do time na tabela não condiz com o investimento pesado feito pelo clube. O Sesi é apenas o sétimo colocado com 13 pontos, mesma pontuação de São Caetano oitavo e Bauru nono. São 4 vitórias e 5 derrotas.

Apesar da vitória, Osasco não pode comemorar muito, afinal está em terceiro lugar e 4 pontos atrás do Rio que soma 23.

E mais. Osasco só vai enfrentar o Sesi novamente no segundo turno, ou seja, não terá essa moleza toda tão cedo.