Sesi, eterno freguês de Taubaté, sugere parceria após nova derrota.

O Sesi não cansa de apanhar. Todo temporada é a mesma coisa. Mudam os nomes e os resultados são rigorosamente os mesmos. E olha que não se gasta pouco na Vila Leopoldina.

O problema lá nunca foi dinheiro e sim como aplicar e investir com qualidade.

A diretoria e o presidente Paulo Skaf deveriam aproveitar o embalo e buscar parceiros que tenham uma mentalidade vencedora assim como foi feito recentemente no feminino.

Seria a melhor alternativa.

A nova e previsível derrota para o Taubaté deixa claro que Marcos Pacheco, escolhido com vilão da vez, não foi o responsável pelo fracasso nas últimas competições.

O que acontece no Sesi é simples.

Primeiro é preciso mudar a mentalidade. Falta compromisso.

O clube gasta uma fortuna com jogadores ganhando quase R$ 1 milhão por temporada e não existe comprometimento. Basta buscar o histórico de contratações.

A chegada de Rubinho foi mais uma jogada política que obviamente não daria certo. E não deu.

O Sesi anda na contramão dos grandes.

Jogadores em quadra na base do nome e do currículo. E pior, com status de intocáveis, casos específicos de Lipe e Lucão que jamais são substituídos. O promissor Douglas Souza, campeão olímpico, despencou.

Nem William, de virtudes inquestionáveis, consegue render o que pode. Curiosamente o oposto Allan, que menos indicava que daria certo, é aquele que tem salvado o Sesi. Allan é uma gratíssima surpresa.

Assim caminha o Sesi e os adversários agradecem.

Já perdeu a graça ver os jogos contra Taubaté.