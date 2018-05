Shanghai oferece US$ 1 milhão para tirar Natália do Minas.

Enquanto o BRASIL vencia a Turquia por 3 a 1 em Ankara, jogo válido pela segunda rodada da VNL, o blog recebia a notícia que a China pretende tirar Natália do vôlei brasileiro.

O blog apurou que o Shanghai ofereceu US$ 1 milhão pela jogadora. Natália chegaria para substituir a coreana Kim Yeon-Koung que se transferiu para o Eczacibasi.



O contrato seria de apenas 6 meses e Natália se apresentaria no fim de outubro. O clube chinês informou que pagará a multa rescisória que for estipulada pelo Minas independentemente do valor.

Natália assinou recentemente por uma temporada por R$ 2 milhões de reais, maior salário do vôlei brasileiro.