Sheilla volta à seleção e reconhece: ‘Hoje os Estados Unidos são superiores, mas vamos equilibrar até a Olimpíada’.

A seleção brasileira feminina já está em Maceió.

O BRASIL realiza essa semana dois amistosos contra a Bulgária, dias 19 e 20, como parte da preparação para o campeonato Sul-Americano. A competição acontecerá no fim de setembro, na Colômbia.

A seleção já terá uma cara diferente. Está mais encorpada e sem espaço para tantos testes como no Grand Prix e no Pan.

Os jogos irão marcar os retornos de Sheilla e Fabiana, bicampeãs olímpicas, que ainda não atuaram em 2015.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fim do mês, no Rio de Janeiro, BRASIL, Bulgária, Alemanha e Holanda disputam um quadrangular.

O blog conversou com Sheilla, uma das estrelas da seleção. Sheilla falou da ansiedade em jogar sua primeira partida na temporada, da superioridade dos Estados Unidos e da ausência do BRASIL na Copa do Mundo.

Como está sendo esse seu retorno à seleção ? Existe ainda ansiedade após 2 ouros olímpicos ?

‘Esse foi um dos retornos menos “dolorosos” dos últimos anos. Embora tenha tido férias, não descuidei da parte física, pelo contrário, fiz um treinamento intensivo e isso acabou ajudando e muito no retorno. Quanto a ansiedade, apenas uma ansiedade normal de querer jogar bem e fazer o melhor pelo Brasil.

Como você viu os últimos resultados da seleção? Sempre vitória dos Estados Unidos. Isso preocupa? A seleção norte-americana realmente evoluiu?

‘Hoje elas estão superiores ao BRASIL, mas isso não quer dizer que irá ser assim para sempre. O time norte-americano está nos estudando faz tempo para conseguir quebrar nossa hegemonia. Vamos correr atrás e crescer de produção até a Olimpíada. Podemos equilibrar essa batalha.



Não jogar a Copa do Mundo é prejudicial para o BRASIL?

‘É uma competição classificatória para a Olimpíada e não seria justo participarmos já estando com a vaga garantida. Ano que vem, antes dos jogos olímpicos, ainda teremos o Grand Prix’.

Você ganhou praticamente tudo na seleção adulta e na base. Hoje vemos uma realidade diferente e a seleção infanto-juvenil por exemplo sendo eliminada nas oitavas de final. Preocupante?

‘O trabalho na base é para formação de jogadoras, não para ir em busca de títulos. Esse trabalho sendo bem feito os títulos virão na seleção principal, o que é mais importante’.