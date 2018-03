Simon, em alta no Cruzeiro, não desiste e acompanha Juantonera, Leal e Leon: ‘Ainda quero trocar de nacionalidade e jogar Olimpíada’.

Já imaginou Cuba com Leal, Leon, Simon e Juantonera? Seria possível se o governo cubano mudasse a política adotada até os dias de hoje.

Como a coisa não muda, Cuba, que já viu Juantonera com a camisa da Itália, irá assistir em breve Leon jogando pela seleção da Polônia e Leal, dependendo do sinal positivo dos jogadores para Renan, atuando pelo BRASIL.

E Robertlandy Simon?

Bem, esse anda voando física e tecnicamente. É assim que se sente o cubano de 30 anos e um dos melhores jogadores da Superliga. Isso se não for o melhor.

Ele e Leal têm desequilibrado a favor o Cruzeiro. A possível convocação de Leal para a seleção foi um assuntos abordados nessa entrevista de Simon ao blog.

Simon, que está completando a segunda temporada no BRASIL, está garantido no Cruzeiro até 2019. O cubano entretanto não se sente completo. Medalha de prata no mundial da Itália em 2010, ele quer jogar uma Olimpíada.

Só que não será simples. Ele precisa defender outro país. Simon contou ao blog como é o relacionamento com Cuba e que já fez 3 tentativas de naturalização.

Você sente falta de jogar pela seleção?

Eu sinto falta sim de jogar na seleção porque é uma outra sensação. Gostoso. Seleção significa a que você tem a oportunidade de jogar uma Olimpíada, meu maior sonho no esporte.

E como é hoje seu relacionamento com Cuba?

Eu não tenho problemas com o governo cubano porque saí de lá legalmente. Quando você age dessa forma fica com portas abertas e espero poder continuar assim e visitando minha família.

Por que o governo não muda a política e continua perdendo tantos talentos?

Cuba sempre produziu grandes talentos em quase todos os esportes. O governo não se interessa por trocas e não muda a política. Talvez se houvesse mais intercâmbio Cuba seria uma potência mundial. Não mudam e não vão mudar.

A alternativa seria seguir o caminho do Leal e mudar de nacionalidade. É isso?

Sim. A verdade é que eu queria trocar de nacionalidade. Eu busquei algumas alternativas, andei muito, mas a coisa não aconteceu. Não desisti. Se alguém me quiser na seleção estou disponível.

Como e onde foram essas tentativas?

Primeiro foi na Itália. Como já havia o processo do Juantonera não poderia evoluir. Dois não podem. Na Argentina não entendi até hoje qual foi a questão. E por fim no Canadá. Fiz todo o processo mas eles pararam sem me dar explicação.

Por que o Cruzeiro continua imbatível?

Aqui no Cruzeiro além de trabalhar muito os jogadores e a estrutura são muito profissionais. Não se tem a garantia de que vamos ganhar tudo e sim brigar sempre por todos os títulos.

Como você acha que o Leal será recebido na seleção brasileiro ano que vem? Algumas pessoas não concordam com a chegada dele.

Ninguém sabe. Só quando o Leal se apresentar e ver no dia a dia de treinos e convívio. Precisam experimentar. Mas se o Leal chegou é porque mereceu e mostrou virtudes. É mais inteligente tentar aceitar e continuar entre as melhores seleções do mundo.