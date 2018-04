O time feminino do Sesc vai manter as atividades. Bernardinho já recebeu, assim como Giovane no masculino, sinal verde para tocar o projeto visando a temporada 2018/19.

O orçamento deve ser basicamente o mesmo.

O elenco, pelo jeito, também.

O blog apurou que as levantadoras Roberta e Carol Leite renovaram.

Drussyla, destaque do primeiro jogo da final contra o Praia, é outra que fica mais um ano no Rio.