Sokolova oficialmente de volta à seleção da Rússia

Agora é oficial.

2016 marcará o retorno de Sokolova à seleção da Rússia.

O técnico Yuri Marichev acaba de divulgar a lista com as 14 jogadoras relacionadas para o pré-olímpico europeu.

Ekatarina Efimova, central, foi cortada.

A Rússia terá as levantadoras Kosyanenko e Startseva, as ponteiras Sokolova, Kosheleva, Hodunova, Ilychenko e Sherban, as opostas Goncharova e Malykh e as centrais Zaryazhko, Lyubushkina e Fetisova.

As líberos Malova e Yezhova fecham a relação.

A Rússia estreia no pré-olímpico dia 4 contra a Polônia em Ankara, na Turquia.

Apenas a seleção campeã garante vaga na Olimpíada.