Sonho concretizado: Skowronska assina com Barueri

Agora é oficial: Katarzyna Skowronska é jogadora de Barueri.

O blog confirmou a informação.

Skowronska está na Polônia e as notícias apuradas dão conta que ela se recupera muito bem da cirurgia no joelho. Ela se contundiu em janeiro quando ainda vestia a camisa do Bergamo pelo campeonato italiano.

A tendência é que a polonesa desembarque no BRASIL no fim de setembro.

O que não se sabe é se Skowronska conseguirá jogar os playoffs do campeonato paulista.

A jogadora tem 34 anos, 1,90m e trabalhou com José Roberto Guimarães no Pesaro, da Itália, e no Fenerbahçe, da Turquia.

A contratação dela é um antigo sonho do treinador. O blog antecipou a notícia em junho.

Skowronska e a ex-atacante Glinka são consideradas as maiores jogadoras da história do vôlei feminino polonês