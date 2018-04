Stanzioni rebate Campinas após dispensa: ‘Discordo fortemente’

Campinas alcançou o inédito vice-campeonato da Superliga. O resultado porém não foi suficiente para convencer os responsáveis pelo vôlei do clube. Eles queriam mais.

Numa atitude no mínimo surpreendente, Campinas optou em dispensar o técnico Alexandre Stanzioni.

O treinador aceitou conversar com o blog após ter confirmado a notícia de que não continuaria dirigindo o time.

Sereno e ao mesmo tempo visivelmente decepcionado, Stanzioni disse abertamente que não concordou com as justificativas apresentadas pelo clube, que não mudaria os métodos de trabalho e fala de sua primeira dispensa após 25 de carreira.

Qual foi a justificativa apresentada por Campinas para interromper o trabalho?

‘Redirecionamento do projeto, incerteza quanto ao potencial financeiro para a sequência do trabalho, mas o que colocaram de negativo foi a forma que conduzi as disputas internas que, segundo eles, deixaram incomodados alguns atletas, fato que poderia comprometer até mesmo as renovações de contrato. Achei tudo meio desencontrado: elogiaram bastante aquilo que foi feito, mas preferiam dar um outro direcionamento. Respeito o posicionamento deles, são responsáveis por um projeto e têm todo o direito de tomar as decisões que acharem melhor. Só gostaria de poder ter colocado um outro ponto de vista e chegarmos a uma decisão consensual. Se o projeto vai tomar um outro rumo e isso não mais coincidisse com meus objetivos pessoais, partiríamos para o mesmo final, mas de uma forma mais natural.

Você concorda?

‘Foi bom que notaram isso, mas discordo fortemente. As disputas foram muito saudáveis, com lealdade, extremo respeito e ética. Não tivemos nenhum caso de problemas graves para resolver ao longo de todo o período. São atletas formidáveis profissionalmente e principalmente como pessoas. Ficou claro a todos como eu confiava em cada membro do grupo e como cada um, de acordo com suas características, foi fundamental para o desenvolvimento de todo o processo. Credito exatamente a isso o nosso desempenho e resultado. É lógico que, em algum momento, alguns gostariam de uma definição mais clara de titulares e reservas, mas foi exatamente esta disputa por posições que utilizei de forma planejada que fizeram todos trabalhar fora de uma zona de conforto. No final estes atletas entenderam o processo não preciso dizer como eles se comportaram a respeito, nosso desempenho em quadra fala por si só. O problema é que naquilo que eu acreditava que daria certo, e ao meu ver ficou provado que realmente funciona, foi avaliado de uma outra forma por alguns responsáveis pelo projeto. No final, os objetivos que foram traçados foram cumpridos em sua maioria e até mesmo superados, a inclusão de práticas científicas no dia a dia foram fundamentais para alcançarmos os objetivos de desenvolvimento da equipe, ou seja, aquilo de concreto foi deixado em segundo plano e o que acabou pesando para a não continuidade foram os critérios subjetivos de análise. Uma pena…’



Você se sente injustiçado?

‘Não de forma nenhuma. Fiz o trabalho de acordo com minhas convicções. No meu ponto de vista, consegui extrair o melhor de cada um do grupo, tanto dentro como fora de quadra. Pude ver a alegria de cada membro da equipe em ter conseguido desempenhar nosso melhor e alcançado uma final inédita. E chegamos à Final acreditando que nosso grupo realmente poderia vencer. Foi um trabalho que tive muito orgulho de participar. Saio muito feliz e realizado, muito pelo desempenho que a equipe apresentou, com a forma que os atletas responderam ao trabalho, a todos aqueles envolvidos no extra quadra, dando respaldo e suporte técnico-científico. O que ficou retratado foi a força do nosso coletivo e isso me deixou extremamente orgulhoso. Acredito que por todo o trabalho que foi realizado, este final poderia ter sido de uma outra forma. Curiosamente, naquele que, com certeza, foi meu melhor trabalho, ocorre a minha primeira dispensa em 25 anos de vida profissional.

Mudaria algo do que foi feito nessa última temporada?

Assim de bate-pronto, quase nada… Talvez provocar mais discussões com um envolvimento maior de membros da diretoria para uma maior interação sobre o trabalho.

Como pretende seguir sua carreira?

Sei das dificuldades do mercado brasileiro. Pretendo continuar atuando como treinador, quem sabe também com uma experiência maior no feminino ou fora do país. Na verdade, gostaria de, a médio prazo, poder desenvolver um projeto próprio, com uma estrutura de formação e desenvolvimento de atletas, juntamente com uma equipe que possa brigar por títulos. Quem sabe num futuro próximo…

O que fica de recordação da cidade, torcida e projeto?

Gostaria de aproveitar e agradecer cada profissional e colaborador que fez parte deste grupo e dizer o quanto sou grato pelo empenho, dedicação, apoio, e do quanto o trabalho e competência de cada um foi fundamental para o desempenho e pelos resultados que obtivemos juntos. Gostaria de agradecer o apoio fantástico de toda a torcida e em especial da Torcida Sempre Campinas, por tudo que nos proporcionou no período que estive em Campinas. Fica aqui meu muito obrigado de coração.