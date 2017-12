STJD dá lição de moral no ‘penetra’ Brasília. Malandro demais se atrapalha.

Vitória do esporte. Vitória da Superliga e principalmente vitória da moralidade.

Conforme o blog previu o ‘penetra’ Brasília, perdeu tempo, gastou uma verba considerável e não arrumou nada no Rio de Janeiro.

O STJD acatou a defesa de Bauru e manteve o resultado alcançado pelo time paulista dentro de quadra quando fez 3 a 0 em 15 de dezembro do ano passado.

Em decisão unânime, 6 a 0, os auditores não aceitaram os argumentos usados para o cancelamento do jogo baseados simplesmente no que diz a regra, amplamente noticiado pelo blog logo após a do ‘penetra’ Brasília de virar a mesa.

Na súmula oficial da partida não consta nenhuma reclamação da capitã Paula Pequeno.

Viagem perdida.

Não dá para entender como um clube que se diz profissional paga um mico desses. Não era preciso ter um escritório de advocacia de primeiro mundo, bastava ler, interpretar e conhecer um pouco das regras do esporte.

Malandro demais se atrapalha.

Gente rica porém é outra coisa. Fica uma dica:

Por que Brasília não paga mil dólares e entra com uma ação na FIVB, Federação Internacional de Vôlei. Se der errado basta pagar 22 mil dólares quando o processo terminar.

Que tal?

Depois algumas pessoas ligadas ao vôlei reclamam da fuga dos patrocinadores. Esse é um claro exemplo de dinheiro rasgado, jogado no lixo e que mancha a imagem daqueles que bancam o clube.