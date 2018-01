Submissão e conivência entre CBV e atletas no vôlei de praia

É oficial.

Não será pelo critério técnico a escolha da segunda dupla, no feminino e no masculino, que irá representar o BRASIL nos jogos olímpicos no vôlei de praia.

A decisão da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, foi comunicada e aprovada pelos jogadores.

O blog apurou que os atletas foram informados durante uma das etapas do Circuito Brasileiro. Sendo assim, ninguém é inocente na história, como alguns justificam.

Pedro Solberg /Evandro e Ágatha/Bárbara vão ter que esperar até janeiro. Só no início de 2016 a CBV vai confirmar ou não as duas duplas.

Juliana/Maria Elisa e Ricardo/Emanuel, patrocinados pelo Banco do Brasil, são as maiores ameaças.

A CBV, por opção própria, adota critério diferente da maioria dos países onde simplesmente os dois melhores do ranking local se classificam automaticamente para a olimpíada.

Os Estados Unidos, por exemplo, só vão definir os representantes perto dos jogos e após algumas etapas do circuito mundial do ano que vem.

A mudança, segundo pessoas que trabalham diretamente na CBV, se fez necessária após o episódio envolvendo a contusão de Juliana na Olimpíada de Pequim em 2008.

A CBV tira dos jogadores o poder de decisão.

A escolha das jogadoras reservas para os jogos do Rio também irá partir da confederação.

A realidade é que somente Alison e Bruno Schmid e Larissa e Talita estão garantidos. Direito adquirido dentro de quadra.