Taubaté confirma saída de Lipe: ‘Não cabe no orçamento’.

Agora é oficial.

Lipe, convocado para a seleção brasileira, está fora de Taubaté e não terá o contrato renovado.

Ricardo Navajas, supervisor do clube paulista, explica:

‘A gente propôs uma redução salarial ao jogador e Lipe não aceitou. Direito dele. Acontece que tenho um orçamento, sigo ordens e não posso oferecer o que não tenho para pagar. Todos aceitaram essa condição, menos ele, portanto está fora. O Lipe queria no mínimo ganhar o mesmo da temporada passada e não podemos pagar. Faz parte’.

O blog apurou que Lipe custava ao projeto cerca de R$ 1 milhão.

Perguntado se o desempenho do jogador teria influenciado na decisão, Navajas desconversou:

‘Ele teve alguns problemas físicos que certamente atrapalharam o rendimento. Não foi o mesmo do ano anterior. Volto a dizer que eu tenho responsabilidade com o dinheiro. Isso se chama gestão esportiva.’

Ricardo Navajas fez questão de dizer que o time será forte e competitivo:

‘O torcedor pode ficar tranquilo. A gente trouxe o Wallace, desejo antigo, o Éder, e certamente vamos brigar por títulos. Estamos cautelosamente procurando um ponteiro passador que deve vir do exterior. Precisamos dar um descanso ao Lucarelli. Ele ficou muito sobrecarregado na temporada passada e solto vai render muito mais’.

O dirigente evita falar em culpados pelo fato de Taubaté não ter chegado a final da Superliga e enaltece os resultados da temporada:

‘Conquistamos o paulista, fomos vice no sul-americano e terceiro na Superliga. Isso não tá bom? Creio que sim. Claro que a gente queria mais porém não tivemos muita sorte e percalços inesperados. O Gavin, canadense, se machucou e com ele 100% seria outra história. O cara não ficou. O Riad veio ruim da seleção, outra baixa. O Lipe se contundiu e o Rapha também passou por problemas no tornozelo duas vezes. É mais do que meio time. Não é desculpa. É a realidade dos fatos’.

Taubaté renovou com Cézar Douglas e Ricardo Navajas fez questão de minimizar o episódio do cartão vermelho que deu a vitória para Campinas na semifinal:

‘Erraram todos. Os jogadores que estavam desatentos e a comissão técnica que deveria estar mais ligada. Acontece. Não deveria. O próprio árbitro me disse que não gostaria de ter encerrado o jogo daquela forma. Prefiro pensar que não era mesmo para ser nosso’.

O blog procurou Lipe para ouvir o que o mesmo tinha a dizer sobre o tema. Lipe não retornou o contato.