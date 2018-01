Taubaté e Cruzeiro continuam nadando de braçadas

Taubaté e Cruzeiro vão sobrando na Superliga Masculina.

O que se vê é um campeonato à parte.

Após os resultados da sétima rodada, os dois abriram 4 pontos em relação ao terceiro colocado.

Taubaté não fez um grande jogo contra Juiz de Fora mas jogou o suficiente para vencer por 3 a 1 sem sustos.

O Cruzeiro, de luto, idem.

Destaque para a bonita atitude da diretoria e dos jogadores que homenagearam Chicão, colaborador do clube durante quase uma década, e que morreu durante a semana.

Atuando em Contagem, a equipe mineira contou com 15 pontos do cubano Leal para derrotar o sempre complicado São José também por 3 a 1.

Taubaté e Cruzeiro somam 18 pontos.

Quem decepcionou foi o Voleisul. O time, terceiro colocado até então, sentiu a responsabilidade, se intimidou e foi atropelado por Campinas em Novo Hamburgo. 3 a 0 sem sustos com 25/12, 25/16 e 25/16.

Campinas assumiu o terceiro lugar com 14 e o Voleisul caiu para sexto com as vitórias de Montes Claros, quarto, e Sesi, quinto colocado.

Maringá segue em situação delicada. O time de Ricardinho caiu em casa por 3 a 1 diante da zebra Montes Claros, que continua aprontando, e sofreu a sexta derrota em 7 jogos.

O Sesi, ainda sem convencer, bateu Bento Gonçalves por 3 a 1.