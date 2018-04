Taubaté x Campinas: venceu quem errou menos

Não dá para dizer que a vitória de Campinas sobre Taubaté por 3 sets a 2 tenha sido injusta. Não mesmo.

Taubaté já vinha abusando da sorte faz tempo. A derrota na segunda partida da série foi uma espécie de alerta. Não adiantou.

Jogo equilibrado nos fundamentos saque, bloqueio e ataque.

Os 40 erros em 5 sets acabaram sendo determinantes para a eliminação de Taubaté diante da torcida.

Uma enorme frustração para os torcedores que lotaram o ginásio do Abaete. Uma decepção para os dirigentes que tinham a convicção de que o time seria finalista pelo investimento feito e as estrelas em quadra.

Mas as vezes os jogadores de seleção não decidem e aí a coisa aperta.

Campinas estava mais inteiro fisicamente, foi mais regular e contou com uma noite inspirada do argentino Gonzalez. O levantador teve a sensibilidade de sempre usar as melhores opções e jamais se apavorou com a desvantagem no placar.

Gonzalez não mudou a forma de jogar mesmo com Campinas em desvantagem e transformou Maurício no melhor jogador da partida.

O líbero Tiago Brendle fez uma ótima partida. Seguro, liderou o fundo de quadra de Campinas e fez o time andar pelas mãos de Gonzalez.

O técnico Alexandre Stanzioni enxergou mais o jogo, foi feliz nas alterações e quem veio do banco, casos de Ygor Ceará e Vini, resolveu. Stanzinoi teve o discernimento de tirar Olteanu após a derrota no terceiro set.

A tática de sacar em Lipe deu certo. Embora o atacante do Taubaté tenha feito 18 pontos, deu algum prejuízo na recepção.

Lucarelli, mesmo sem o brilhantismo costumeiro, ainda foi o maior pontuador.

Cézar Douglas terá muito que se explicar especialmente pela troca de Ialisson por Deivid.

A impressão que ficou é que Taubaté não acreditou que Campinas fosse resistir. Pois é. Campinas não só resistiu como venceu.