Thiaguinho classifica o Rio e pede passagem na seleção. Senado aprova, Renan?

O tema é delicado. Mexe com política, gente grande. Renan Dal Zotto, que não é bobo nem nada, não ousou mexer na estrutura imposta pelos ‘senadores’.

A coisa vem lá de trás.

A Superliga se aproxima do fim e é natural que as atenções se voltem para seleção brasileira. É ano de mundial. 2018 reserva ainda o lançamento da Liga das Nações que chega para substituir a Liga Mundial.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só que no caso da seleção brasileira não existe tanta certeza que o ano será de novidades. Deveria. Acontece que nem sempre a questão técnica é levada em consideração.

A posição de levantador é uma das mais delicadas e discutidas.

Bruno é intocável. Titular. Ponto. A gente sabe muito bem como as coisas funcionam internamente. Rapha é o segundo. Fato. Ambos, por motivos distintos, não podem ficar de fora.

O terceiro nome da lista, sem levar em conta os critérios de Renan, seria o de Thiaguinho.

O levantador do Rio continua sendo um dos grandes responsáveis pela campanha surpreendente do time carioca na Superliga. Foi assim novamente contra Campinas no jogo que selou a passagem do Rio para a semifinal.

Aos 24 anos, Thiaguinho é o cara para se investir. É fundamental que o jogador seja inserido nesse processo, ainda que como terceiro, o quanto antes.