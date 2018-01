Thiaguinho, líder da Superliga com o Rio, dá lição de fair play: ‘Já passou da hora do video challenge’.

A polêmica vitória contra Taubaté vai fazer o Rio, de Thiaguinho, passar o ano novo na liderança da Superliga. É bem verdade que o time carioca tem um jogo a mais que o Cruzeiro.

O levantador aproveitou a folga entre o natal e a virada para 2018 e conversou com o blog. A temporada passada na Itália, onde defendeu o Molfetta, trouxe experiência e muita maturidade ao jogador.

O maior exemplo é a rara lição de fair play ao admitir que o Rio foi beneficiado no segundo set na partida contra Taubaté.

Thiaguinho entretanto não deixa de enaltecer as virtudes do Rio que lidera a competição e diz que na Itália, por exemplo, não existe árbitro de linha. Ele afirma categoricamente que ‘passou da hora’ do video challenge na Superliga e que os clubes estão sendo prejudicados.

Qual a sensação de terminar o ano na liderança da Superliga?

É simples. A sensação é muito boa, mostra apenas que estamos no caminho certo e somos um time competitivo.

Por que o Rio está surpreendendo os favoritos?

Acho que a nossa proposta de jogo bem veloz vem colocando dificuldade nos adversários e temos um grupo muito focado em fazer uma bela Superliga.

Qual o mérito da comissão técnica e dos jogadores?

A comissão técnica vem construindo essa forma de jogar desde a Liga B. São muito estudiosos e escolheram os jogadores não só pela técnica mas também pela personalidade de cada um. O que torna um grupo fácil de trabalhar.

A vitória contra Taubaté foi marcada por um erro gravíssimo da arbitragem no segundo set. Você acha que chegou a hora de ter o video chalenge na Superliga?

Se eu acho? Já passou da hora. Todo mundo sabe que o vôlei está ficando cada vez mais veloz e a vida dos árbitros difícil. O vídeo challenge hoje é necessário para um campeonato desse nível e as equipes não podem continuar sendo prejudicadas.

Quais as diferenças do BRASIL para a Itália nesse aspecto? Isso aconteceria por lá?

Na Itália, como em vários outros países, é usado o sistema de vídeo challenge, e um erro feio de arbitragem normalmente é impedido pelo desafio. Raramente quando um dos times erra dois pedidos de vídeo challenge no mesmo set e se esgotam os pedidos, pode acontecer de passar um erro muito grande, mas a chance diminui bastante, tanto que nem os árbitros de linha existem mais no campeonato italiano.

Como você vê a crise na CBV com jogadores sem receber premiação e a entidade atolada em dívidas?

Preocupante. É triste ver um esporte que deu tantas alegrias para o país passar por isso em 2017. Eu espero que a CBV pague as premiações prometidas. Não é justo.