Troco sem recurso no ‘adversário a ser batido’

Se o ‘penetra’ Brasília era o adversário a ser batido, agora não é mais.

Se o modesto São Caetano tinha passado perto, o Pinheiros entrou em quadra ciente de que o bicho não era tão feio assim. Não perdoou e deu o troco.

O clube paulista devolveu a derrota sofrida na estreia da Superliga e com autoridade venceu o ‘penetra’ Brasília fora de casa por 3 sets a 2 com 16/14 no tie-break.

Se não tivesse cometido 35 erros talvez o Pinheiros nem necessitasse do quinto set para vencer.

Bárbara, como de hábito, resolveu no ataque, e ninguém chamou mais atenção que a cada vez mais eficiente Milka na rede. Será muito complicado para o Pinheiros manter essa central no elenco para a próxima temporada.

A argentina Mimi Sosa também rodou bolas importantes.

O resultado mostra que Brasília vai perdendo o encanto aos poucos. Era mesmo questão de tempo. E dessa vez não tem como recorrer.

Os 2 pontos conquistados deixam o valente time do Pinheiros na liderança no segundo pelotão da tabela.