Turquia avança à semifinal; Polônia quase eliminada

A segunda rodada do pré-olímpico feminino marcou a classificação da Turquia para a fase semifinal da competição.

A seleção turca, com ótima atuação de Kübra Akman, venceu a Alemanha por 3 a 1. Os dois primeiros sets foram bem equilibrados. A Turquia abriu 1 a 0 com 27/25 e sofreu o empate com 25/23.

Nos sets seguintes a Turquia dominou a partida e fez 25/16 e 25/17 com certa facilidade.

A vitória deixa as turcas classificadas para a semifinal com 6 pontos. A Alemanha, com 2, segue na briga com Holanda e Croácia pelo segundo lugar.

A terceira rodada marca para quarta-feira, dia 6, Alemanha x Croácia e Holanda x Turquia.

Pelo grupo B a Bélgica estreou e surpreendeu a Polônia ganhando por 3 a 1 com parciais de 25/19, 16/25, 27/25 e 25/18.

O resultado praticamente elimina as polonesas da olimpíada. A Bélgica soma 3 pontos e sonha com uma das vagas do grupo liderado pela Rússia com 5.

A Itália, que perdeu para a Rússia mais cedo, está zerada e joga contra a Bélgica na quarta-feira. Se perder, as italianas dão adeus ao sonho olímpico e classificam antecipadamente a Rússia para a fase seguinte do pré-olímpico.