Turquia pode ser o destino de Thaísa

A bicampeã olímpica Thaísa pode deixar o vôlei brasileiro.

O blog tem informações de que o Vakifbank e o Fenerbahçe, ambos da Turquia, estão interessados na contratação da jogadora.

A saída de Osasco deixou Thaísa praticamente sem opções no BRASIL. O Rio e o Praia, clubes com algum poder financeiro, já estão com seus elencos praticamente fechados.

Os demais não podem pagar o valor de mercado da jogadora.

Nesse caso o exterior é uma das alternativas de Thaísa.

A Turquia paga bem e cobra na mesma proporção, ainda mais tratando-se de estrangeira.

O vôlei da Itália seria uma segunda opção.

Thaísa completa 29 anos no mês que vem e jamais jogou fora do país. Foram 3 temporadas no Minas, 3 no Rio e 8 em Osasco.